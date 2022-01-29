Риск умереть от коронавирусной инфекции у мужчин оказался вдвое выше, чем у женщин

Уровень смертности среди мужчин, которые заразились новым коронавирусом, оказался в два раза выше, чем у женщин. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование, которое охватило истории болезни 17,4 млн пациентов.

Чтобы выяснить, какие категории людей больше всего рискуют умереть от коронавирусной инфекции, ученые проанализировали анонимизированные данные более чем 17,4 млн британцев, которые были госпитализированы с 1 февраля по 25 апреля этого года с диагностированной COVID-19. Около 5,7 тыс. из них умерли.

Анализ подтвердил предыдущие данные о том, что мужчины умирают от коронавирусной инфекции чаще женщин. Новые данные показывают, что мужчины рискуют погибнуть от COVID-19 вдвое больше женщин. Подтвердилась и высокая вероятность смерти среди людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или астмой.

Так, пациенты старше шестидесяти лет умирали в два раза чаще тех, кому за пятьдесят. У тех, кому за семьдесят, вероятность летального исхода возрастала в пять раз, а у тех, кому за восемьдесят, – в 12 раз

Кроме того, исследование показало, что чернокожие умирали в 1,7 раза чаще, чем белые, а азиаты – в 1,6 раза.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!