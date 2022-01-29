Счастливую Настю Каменских заподозрили в беременности

Певица Настя Каменских заинтриговала своих поклонников.

В своем Instagram артистка опубликовала нежное фото, на котором позировала со звездным мужем, рэпером и продюсером Потапом. В кадре исполнительница предстала без макияжа и в белом халатике, а ее глаза светились от счастья.





«Счастье в глазах на этом фото абсолютно очевидное! Пусть каждый человек на свете найдет любовь и будет по-настоящему счастливым», — написала звезда.

Со своей стороны, юзеры начали писать в комментариях предположения, что Настя беременная: «Вы будто узнали, что станете мамой», «Беременная?», «Настя, вы беременны? В глазах читается что-то очень-очень радостное», «Настя, вы случайно не в положении?», «Красота, беременная».

Заметим, в первом эфире 12-го сезона «Голосу країни», который состоялся 23 января, участница проекта Елена Чукаленко нагадала Потапу с Настей ребенка: «Идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие связано с девушкой. То, на что вы надеетесь – 100% удастся».

Вероятно, после этих слов фанаты пары все больше ждут пополнение в известной семье.

ТСН