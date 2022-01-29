Ученые выяснили, как иммунитет защищает легкие от спор плесени

Исследователи из России и Германии узнали, как именно организм защищает легкие человека от спор плесени и других грибков. Об этом пишет пресс-служба МФТИ со ссылкой на статью в научном журнале Frontiers in Immunology.

«Каждый день человек вдыхает около сотни или тысячи спор плесени и прочих грибков. Это, однако, не приводит к развитию грибковой инфекции и тяжелых воспалений у людей, не страдающих от иммунодефицита. Мы проследили за тем, как иммунитет мышей взаимодействовал с пятью миллионами спор плесени», – пишут исследователи.

По словам пресс-службы, до недавнего времени биологи считали, что подобные атаки обычно отражают специализированные клетки иммунной системы, так называемые дендритные тельца. Обнаружив споры грибков, они, предположительно, захватывают их и выделяют вещества, которые привлекают внимание других иммунных клеток и заставляют их бороться с заражением.

Исследования последних лет показывают, что дендритные клетки легких не взаимодействуют с патогенами непосредственно. Поэтому ученые продолжают искать новые объяснения того, как именно организм человека защищается от плесени и прочих грибковых инфекций.

Правильный баланс иммунитета

Ученые под руководством старшего научного сотрудника МФТИ Валентина Борщевского нашла ответ на этот вопрос. Для этого они создали методику, с помощью которой можно следить за активностью иммунных клеток внутри бронхов мышей, зараженных спорами грибка Aspergillus fumigatus.

Наблюдая за перемещениями иммунных клеток при помощи модифицированного лазерно-сканирующего микроскопа, российские исследователи обнаружили, что с грибком взаимодействовали не дендритные клетки, а так называемые нейтрофилы. Как правило, эти короткоживущие тельца живут в кровотоке, а не в тканях легких, однако при появлении спор грибков они проникли внутрь бронхов.

Когда нейтрофил сталкивается со спорой, он поглощает и уничтожает ее, нередко погибая во время этого. Большое число смертей подобных клеток может вызывать воспаление и усугубить ситуацию. Как обнаружили Борщевский и его коллеги, это предотвращают дендритные клетки: они постоянно взаимодействуют с нейтрофилами и заставляют их снизить уровень активности, если та достигла опасных значений.

Подобные взаимодействия между иммунными клетками, по словам ученых, одновременно защищают организм здорового человека от грибковых инфекций и при этом препятствуют развитию воспалительных реакций в ответ на чрезмерно высокую активность иммунитета. Понимание того, как работает этот процесс, дает надежду на его восстановление у тех людей, чей иммунитет был подорван по самым разным причинам, заключают авторы статьи.

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