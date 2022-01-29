В Европе осталось менее 40% запасов газа

Запасы газа в Европе на минимуме за много лет

Запасы газа в Европе сейчас на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет. Впереди еще два месяца отопительного сезона.

Запасы газа в Европе опустился ниже 40%. Как пишет в субботу, 29 января, Интерфакс, расход газа в этом январе на треть больше, чем в среднем за последние пять лет.





Отмечается, что за первую половину января экспорт Газпрома в дальнее зарубежье упал на 40%. При этом аналитики считают, что объемы экспорта могут измениться уже в феврале по мере стабилизации цен.

По данным Gas Infrastructure Europe, по итогам 27 января запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

За историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36% (максимум был в 2020 году — 53,96%, в 2018 году зафиксирован исторический минимум в 18,56%).

Отмечается, что несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще порядка 43 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

При этом импорт СПГ в ЕС в январе растет в 2,7 раза к прошлому году (до 10,3 млрд куб. м). В частности, из США направились более 20 танкеров с СПГ, отправки ожидают еще более 30 судов.