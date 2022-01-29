На Донбассе в течение суток 10 человек умерли от осложнений COVID-19, новых больных – 1 940

Коронавирусная болезнь в течение суток унесла 7 жизней в Донецкой области и 3 жизни в Луганской области.

Как сообщает Донецкая ОВГА, за четверг в области обнаружено еще 1 383 больных.

Первую дозу прививки за сутки получили 1 425 человек, вторую дозу – 1 274 человека, третью дозу – 421 человек.

Как сообщает Луганская ОВГА, в Луганской области в течение указанных суток выявлено 557 новых больных.





География выявленных заболеваний: Лисичанск – 60, Рубежное – 71, Северодонецк – 123, Беловодщина – 18, Белокураковщина – 5, Кременщина – 53, Марковщина – 10, Миловщина – 3, Новоайдарщина – 21, Новопсковщина – 23, Попаснянщина – 35, Сватовщина – 54, Станица Луганская – 8, Старобельщина – 43, Троицкое – 30.

Источник: www.depo.ua

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 74-летний мужчина из Северодонецка, 87-летний мужчина из Станицы Луганской и 80-летний мужчина из Старобельщины.