Лукашенко заявил, что не отправит армию на территорию Украины

Лукашенко сказал, что не будет воевать на территории Украины

Вместе с тем он пообещал оказать военную поддержку России, если ее территория подвергается агрессии.

В случае возможной войны с Украиной белорусская не будет воевать на территории Украины. Об этом заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко после объявления послания народу и Национальному собранию, передает Укринформ.





«Я не пошлю на чужую территорию (военных – ред.), воевать мы не будем», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности задействования белорусских военных в войне в Украине.

Он отметил, что белорусская армия создана для того, чтобы на своей территории защищать себя.

«Придут убивать – получат во всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он пообещал оказать военную поддержку России, если ее территория подвергается агрессии.

Напомним, Лукашенко заявил, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство, и что Украину нужно вернуть в «лоно славянства».

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