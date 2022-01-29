Ученые вычислили самое эффективное время работы химиотерапии

Ученые выяснили, что химиотерапия эффективнее всего уничтожает злокачественные опухоли утром. Об этом пишет сайт Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ).

Во всех тканях и органах человеческого организма есть гены, которые отвечают за смену суточных ритмов, то есть регулирует активность биологических процессов в зависимости от того, спит человек или нет. Они контролируют и другие гены, от активности которых зависят процессы деления клеток, их восстановление и программируемая смерть. Злокачественные опухоли появляются зачастую из-за того, что эти процессы нарушаются.

Ученые решили проверить, отличается ли эффективность химиотерапии утром, в 8:00, и вечером, в 20:00. Для этого они экспериментировали на модели опухоли яичника у крыс. Биологи воздействовали на нее с помощью так называемой внутрибрюшинной химиоперфузии – одного из видов локальной химиотерапии.

Результаты эксперимента показали, что после утренней химиотерапии в клетках крысы появлялось горазод меньше осложнений, кроме того, она была менее токсичной. Также после такой химиотерапии животные жили дольше, чем те крысы, которые проходили ту же процедуру в 20:00.

Также ученые центра сравнили нормальные ткани здоровых лабораторных крыс и опухолевые ткани крыс со злокачественным новообразованием яичника. Они в разное время суток собирали образцы у животных, которым химиопрепараты вводились утром и вечером. Исследования показали, что в отличие от нормальных клеток, которые наиболее активно делились в ночное и утреннее время, а наименее активно – в вечернее, у опухолевых клеток не было суточного ритма деления.

В целом среднесуточная активность часовых генов в опухоли оказался гораздо ниже, чем в нормальной ткани. Кроме того, выяснилось, что из-за опухоли в организме нарушались суточные ритмы даже в тех органах, которые она не задевала.

Следующий этап работы – сделать так, чтобы не подстраиваться под ритмы опухоли и организма, а целенаправленно их корректировать с помощью специальных веществ – хронобиотиков. Благодаря этому можно будет проводить химиотерапию в то время, которое удобно обычной клинике.

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