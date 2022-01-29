Каким образом вакцинированный украинец сможет попасть в Италию

На сайте Министерства иностранных дел Италии появилось сообщение о том, что правительство этой страны продлило до 15 марта запрет на въезд в государство для граждан Украины. Этот запрет, сообщает suspilne.media, касается даже украинцев, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

Италия — фото из открытых источников

Дело в том, что согласно обновленным данным, Украина отсутствует в перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии в любых целях. Поэтому с 1 февраля по 15 марта текущего года Украина и в дальнейшем будет принадлежать странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине. Исключение сделают только для украинцев, имеющих вид на жительство в Италии, едут с официальным трудоустройством, для лечения или обучения или имеют «подтвержденные и стабильные» личные отношения с гражданами Италии.

В то же время, Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). Гражданам этих стран не нужно будет давать отрицательный тест при наличии вакцинации.

Для справки:

Италия на период с 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года запретила въезд в страну даже вакцинированным против коронавируса гражданам Украины. Такие ограничения итальянское правительство страны ввело из-за распространения более заразного штамма «Омикрон».

30 декабря правительство Италии анонсировало новые ограничения для граждан, не сделавших прививку против COVID-19, на фоне роста заболеваемости из-за распространения штамма «Омикрон».

5 января Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 50 лет.

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