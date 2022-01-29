«Нормандская» попытка: с чем Ермак ездил в Париж

Встреча советников лидеров Украины, РФ, Франции и Германии проходила на фоне роста международной напряженности. По экспертному мнению, она послужила для того, чтобы выиграть время

«Конкретной повестки дня нет»





В Париже состоялась встреча политических советников «нормандского формата» по Донбассу. Украину представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию — советник канцлера Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн.

Андрей Ермак заявил, что никаких предварительных условий проведения встречи не было. «Могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа: основное сегодня требование украинского общества – это сделать все для того, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7»- заявил он.

Дело в том, что накануне правительство отозвало из Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Сообщалось, что это сделано чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Та рекомендовала изменить законопроект, но рекомендация пришла в Киев еще в октябре.

То. что законопроект отозван накануне встречи «нормандского формата» СМИ трактовали как требование российской стороны. Писали даже, что это требование Москвы начале января представители Франции и Германии передали Банковой во время своего визита. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично рассудил, что законопроект «не очень согласуется с нормандским форматом». Но Андрей Ермак отрицает выполнение требований российской стороны.

Вместе с тем он не сформулировал повестку дня встречи. «Давно не было встреч в Нормандском формате, поэтому хорошо, что она наконец-то состоится. На данный момент конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет», – написал он в Facebook перед визитом в Париж.

Политолог Даниил Богатырев считает, что встреча является попыткой затягивания времени со стороны Германии и Франции. «Это попытка как-то привнести элементы деэскалации в ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день – не только вокруг Украины, но и в Восточной Европе в целом. Со стороны Украины это – попытка проявлять такие достаточно ограниченные элементы субъектности – что вот, мы не являемся пассивным наблюдателем того, как большие игроки договариваются о нашей судьбе, а пытаемся все-таки принимать в этих переговорах хоть какое-то участите», – сказал он.

Напомним, что в декабре Россия выдвинула требования: прекратить расширение блока НАТО, и не принимать в альянс Украину. Хотя Украину и так в НАТО не принимали – План действий по достижению членства не предоставлен, Москва требует некоего юридического документа. А это противоречит уставу НАТО. Там говорят, что ничье членство третьих стран (то есть России) не касается. Переговоры, проходившие в течение января никаких результатов не принесли. С Москвой общался Вашингтон, НАТО, ОБСЕ. Последними были переговоры Госсектераря США Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым.

Тем временем Вашинтон усилил военную помощь Украине, заявляя об угрозе нападения на нее со стороны России. Москва отрицает угрозу. А украинский Совбез заявляет, что вторжение РФ «невозможно физически». Впрочем, Украина принимает военную помощь со стороны США и Великобритании. А те отзывают из Киева часть сотрудников посольств по причине российской угрозы.

Европейские страны – Германия, Франция давно являются участниками «нормандского формата» переговоров по Донбассу. Эта переговорная площадка является чуть ли не единственной, где встречаются представители Украины и РФ. Недавно в германии сменилось правительство, а теперь предвыборный период наступил во Франции – весной там будут выбирать президента.

«Позиция Украины неизменна»

Богатырев считает, что прийти к чему-то новому по итогам встречи советникам лидеров «нормандской четверки» не удастся. «Это констатация тех же позиций», – говорит он.

Ермак, собственно, так и сказал: «Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам». Темы, которые он перечислил, обычно решаются на уровне Минского формата (который реализует договоренности «нормандского»): прекращение огня, открытие пропускных пунктов.

Как известно, последняя встреча «нормандского формата» на уровне глав государств проходила в декабре 2019 года в Париже. Следующая намечалась в Берлине, но она так и не состоялась. Считается, что помешал коронавирус. Но переговоров не было и по видеосвязи. Российская сторона вообще заявляла о ненужности встречи. Дескать, Украина не выполняет договоренностей.

На «нормандском» саммите в Париже, 9 декабря 2019 года, украинская сторона обязалась предпринять ряд шагов ради урегулирования конфликта. В частности, Парижское коммюнике предполагало имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающей местные выборы на Донбассе под контролем ОБСЕ.

Кроме того, делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским обязалась имплементировать «особый статус» Донбасса в законодательство на постоянной основе (сейчас имеется временный закон). Потом украинская сторона стала требовать сначала вернуть ей контроль над границей. РФ настаивает на последовательности, прописанной в минских соглашениях: сначала выборы.

В любом случае, эти пункты не входили в планы украинской делегации на нынешней встрече советников «нормандского формата». Андрей Ермак опроверг слухи о том, что в Париже могут быть некие тайные переговоры с представителями неподконтрольных территорий. «Пускай те, кто участвуют в создании этих фейков, идут и себе на лбу рисуют красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошит на подкорке… В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда не будем вести», – написал он в Facebook.

О возможных переговорах представителями самопровозглашенных республик сообщало немецкое агентство DPA со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Не вполне понятно, о чем подразумевались тайные переговоры, если практически все пункты Минских соглашений следует выполнять Украине (у сепаратистов политических обязательств нет).

Все встречи «нормандского формата» в Украине рассматриваются в качестве подготовки саммита глав государств Украины, РФ, Франции и Германии.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что встречи лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшее время ждать не приходится: гипотетическая возможность появится после всех переговоров между РФ, США и НАТО.

«Если на том уровне мы увидим какой-то прогресс, возможность мирного урегулирования, если как минимум будет единство по минским соглашениям, тогда, может быть, состоится саммит «нормандской четверки». В ближайшее время сам по себе он маловероятен, поскольку отсутствуют предмет для обсуждения и зона для компромисса», – заявил он в СМИ.

Пока шла встреча в Париже, Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ, чтобы передать письменные ответы США на российские предложения по безопасности. Накануне Bloomberg писал, что ответ США на российские предложения может содержать: перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией; перечень действий и поступков России, которые вызывают беспокойство у Европы.

Голос UA