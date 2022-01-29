Война будет в двух случаях — Лукашенко

Лукашенко заявил, что Беларусь будет укреплять мощь своей армии. Развивается ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов.

Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко во время послания народу и Национальному собранию, пишет ТАСС.





«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника — Россию — осуществят непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности», — сказал Лукашенко.

По его словам, «американские стратегические бомбардировщики ежедневно совершают около 30 полетов вдоль границ Союзного государства».

«Хочешь мира — готовься к войне» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не отправит армию «на чужую территорию».

«Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев», — заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь будет укреплять свою армию. Поставлено на поток ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и другой продукции белорусского военпрома.

Напомним, Лукашенко заявил, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство, и чтоУкраину нужно вернуть в «лоно славянства».

Я диктатор, мне трудно понимать демократию — Лукашенко