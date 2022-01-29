Названа серьезная проблема в возвращении обязательного техосмотра для автомобилей в Украине

Осенью 2022 года в Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех видов автотранспортных средств. Власти уже подготовили соответствующие законопроекты. Однако эксперты широко критикуют это решение.

Источник: avtoblog.ua

По мнению экспертов, одной из главных проблем возвращения обязательного техосмотра в Украине, является коррупция. Автоэксперт Владимир Караваев подчеркивает, что коррупционные схемы не исчезнут: документы просто будут покупать. Он считает, что контроль процесса в виде фото и видеофиксации будет неэффективным. Варианты обойти закон будут легко найдены.





Принципиальным отличием нового механизма прохождения техосмотра в Украине, от того, который действовал ранее – проверку технического состояния автомобилей будут проводить сертифицированные СТО. Именно это отличие преподносится как основной антикоррупционный предохранитель. Эксперт Владимир Володарский считает метод неэффективным – взятки брать будет еще проще.

Транспортный эксперт Вячеслав Коновалов видит только один выход – наладить работу через страховые. Он предлагает ввести обязательное условие для оформления страхового полиса. Для получения страховки нужно будет предъявить талон о прохождении техосмотра, полученный на сертифицированном СТО. Таким образом, страховые станут очередным органом контроля состояния авто.