Фахівці назвали напій, що збільшує тривалість життя

Кількість доказів того, що дієта може мати великий вплив на тривалість життя, продовжує зростати. Наприклад, було виявлено, що вживання певних продуктів і напоїв позитивно позначається на стані серцево-судинної системи і навіть може захистити від різних видів раку. Серед корисних напоїв вчені особливо виділяють зелений чай.

За словами дослідників, чай містить велику кількість поліфенолів, відомих як катехіни. Ці унікальні молекули продемонстрували потужні протипухлинні ефекти в ряді досліджень.





Наприклад, мета-аналіз, опублікований в журналі Molecules and Cells, показав, що вживання зеленого чаю здатне запобігти розвитку раку легенів, товстої кишки, печінки і шлунка. В іншому дослідженні було виявлено, що частота рецидиву раку молочної залози була значно нижчою у пацієнтів, які щодня вживали більше п’яти чашок зеленого чаю.

Ще одна наукова робота, опублікована в Europeans Journal of Preventive Cardiology, показала, що звичне вживання цього напою пов’язане зі збільшенням тривалості життя. У дослідженні, проведеному за участю понад 100 тис. китайців, вчені спробували оцінити вплив зеленого чаю на розвиток захворювань судин і серця.

В результаті було виявлено, що у тих, хто пив чай принаймні три рази на тиждень протягом семи років, ризик серцевого нападу та інсульту зі смертельними наслідками знизився на 56%. Цей ефект вчені пояснили здатністю зеленого чаю покращувати ліпідний обмін, знижувати кров’яний тиск і стабілізувати метаболізм глюкози.

ukrhealth