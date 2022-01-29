Сеть повеселила реакция кота на стадо коров (ВИДЕО)

Его жизнь к такому не готовила.

К сожалению не всем домашним питомцам посчастливилось ездить с хозяином за город на машине, как нашему сегодняшнему герою. Однако, привычная поездка превратилась для рыжего мурлыки в настоящий шок, когда тот увидел стадо коров, передает svidok.online.





К сожалению, не известно, где и когда произошла эта история. Но как только данный короткий видеоролик появился на просторах интернет, то тут же занял топ позиции. Пользователи бли в восторге от реакции кота.

Стоит отметить, что кот уже довольно опытный пассажир авто. Но за все это время эму не доводилось встречать таких огромных животных. Домашний кот не смог скрыть своего удивления, когда перед ним прошло стадо коров.

Хвостатый настороженно наблюдал за проходившими мимо автомобиля хозяина парнокопытными и пытался понять, следует ли на них охотиться или же нужно бежать и прятаться. На мордочке была написана явная растерянность. Такого он точно не ждал!

Пользователи, естественно, были в восторге от видеоролика и от шокированного кота. Ролик начал распространятся по соцсетям, а люди начали активно комментировать и смеяться на происходящим. Кто-то вспоминал свои истории. А кто-то даже сочувствовал котику и отмечал, что его жизнь уже не будет прежней.