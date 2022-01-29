Почему Канье и Джулии Фокс не светит «долго и счастливо»

Покупка дома рядом с Ким Кардашьян, «выкуп» скандального секс-видео с участием бывшей женушки, попытки «превратить» новую подружку Джулию Фокс в подобие армянской светской львицы — все это не помогает Канье Уэсту вернуть благоверную. И психолог Андрей Зберовский уверен: дальше будет только хуже.





Порталу PopCornNews специалист объяснил, почему Канье поступает неправильно. В его поведении очевидно желание сделать так, чтобы Ким к нему вернулась, однако в итоге все сведется к тому, что одиозный музыкант останется у разбитого корыта.