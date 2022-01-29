Почему Канье и Джулии Фокс не светит «долго и счастливо»

Своими поступками Уэст приближает затяжной кризис.
Покупка дома рядом с Ким Кардашьян, «выкуп» скандального секс-видео с участием бывшей женушки, попытки «превратить» новую подружку Джулию Фокс в подобие армянской светской львицы — все это не помогает Канье Уэсту вернуть благоверную. И психолог Андрей Зберовский уверен: дальше будет только хуже.
Порталу PopCornNews специалист объяснил, почему Канье поступает неправильно. В его поведении очевидно желание сделать так, чтобы Ким к нему вернулась, однако в итоге все сведется к тому, что одиозный музыкант останется у разбитого корыта.
«Надо либо бороться за бывшую жену, либо строить отношения с девушкой. На двух стульях сидеть не получается. Он может и ту супругу не вернуть, и девушку потерять, считая, что она повинна в том, что он с женой не смог сойтись. Это неправильная стратегия — в такой ситуации люди уходят в затяжные кризисы. С такой любовью он далеко не уйдет, если будет так себя вести. Любви недостаточно. Побеждает тот, кто правильно выстраивает стратегию. А у него она не построена четко», — объяснил Андрей Зберовский.
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