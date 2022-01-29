Названий напій для зниження цукру в крові

При діабеті другого типу цукор в крові може підніматися до небезпечного рівня. Взяти ситуацію під контроль допоможе вживання деяких продуктів, наприклад, томатного соку.

Згідно з дослідженням, опублікованим в NLM, томатний сік може пом’якшити вплив їжі на рівень глюкози в крові. До такого висновку вчені прийшли в результаті експерименту за участю 25 здорових жінок. Добровольці були розділені на три групи, кожна з яких вживала за 30 хвилин до їжі томатний сік, томати або воду.





Концентрації глюкози в крові вимірювалися за 0, 30, 45, 60, 90, 150, і 210 хвилин до і після сніданку, а також за 0, 30, 60, 120, 150, і 180 хвилин до і після обіду. Рівні постпрандіальної глюкози (через дві години після їжі) порівнювалися протягом трьох днів.

У підсумку дослідники виявили, що концентрація глюкози в крові через 60 і 90 хвилин після вживання томатного соку за 30 хвилин до їжі значно знижувалися, в порівнянні з вживанням води. Трохи нижче рівень цукру в крові був при вживанні томатів.

ukrhealth