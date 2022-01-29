Ученые предложили новый экспресс-метод исследования рака мозга

Для быстрого, всего за 10 минут, изучения глиобластомы – одной из самых агрессивных опухолей мозга – исследователи из России и США предложили использовать метод масс-спектрометрии вторичных ионов. Статью с описанием их работы опубликовал научный журнал Molecular & Cellular Proteomic, кратко об этом пишет пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Вероятнее всего, не удастся создать препарат, который мог бы одновременно убивать все типы клеток глиобластомы. Поэтому необходимо иметь возможность, во-первых, найти лучшую терапию против каждой из популяций, а, во-вторых, определить тип клеток, который преобладает у данного пациентам в данный момент времени, и в соответствии с этим назначать лечение», – объяснил один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии Марат Павлюков.

Глиобластома считается одним из наиболее агрессивных видов раковых опухолей, она приводит пациента к смерти менее чем за два года. Ткани глиобластомы неоднородны, из-за неодинакового набора мутаций у разных клонов клеток. Кроме того, у глиобластомы сложное строение с разным зонами, и населяющие их раковые клетки отличаются по своим свойствам, в том числе и по реакции на противоопухолевую терапию. Поэтому для того, чтобы подобрать эффективную терапию, врачам очень важно знать как можно больше о строении опухолевой ткани.

Чтобы получать такую информацию как можно быстрее, ученые предложили исследовать глиобластому с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS). Это одна из самых чувствительных методик анализа поверхности, которую относительно недавно начали использовать для изучения биологических образцов

Образец в камере масс-спектрометра облучают сфокусированным пучком первичных ионов висмута. Ученые анализируют образующиеся при этом вторичные ионы и определяют элементный, изотопный или молекулярный состав поверхности.

В новом исследовании специалисты изучили срезы глиобластом 57 пациентов. Полученные данные отражают важные биологические процессы, например, изменения, которые происходят в тканях под действием лекарств. Важно, что анализ ToF-SIMS занимает около 10 минут и, по мнению ученых, после дальнейшего совершенствования этот метод можно будет использовать для того, чтобы быстро определять границы опухоли даже во время операции.

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