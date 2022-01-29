Скандал на нацотборе на «Евровидение-2022»: Alina Pash выступала в оккупированном Крыму

Пользователи обвиняют Alina Pash в несоответствии требованиям Нацотбора.

Страсти вокруг Национального отбора на «Евровидение-2022» не утихают.





Так, на днях в Сети появилось видео еврообозревателя Лени Полищука, где говорится, что финалистка конкурса Alina Pash выступала в оккупированном Крыму. Известно, что в 2015 году знаменитость дала концерт на свадьбе украинки.

В комментариях юзеры вспомнили интервью Паш Екатерине Осадчей, где она сказала, что пересекла границу с России – артистка летела в Крым из Москвы.

«На счет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти», – сказала Алина в 2019 году.

Возмущенные пользователи обвиняют певицу в нарушении законодательства Украины.

Теперь на обвинение в несоответствии требованиям Нацотбора ответили организаторы конкурса – Общественный вещатель. На официальной странице в Instagram опубликовали ответ, где указано, что Суспильне не имеет доказательств нарушения правил отбора.

«Видеоинтервью Alina Pash, которое сейчас в Сети приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году происходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины. Напомним, Общественное вещание — не правоохранительный орган, поэтому проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного — просим предоставить их для подтверждения», – говорится в заявлении.

Так что артистку не дисквалифицируют.

ТСН