Выбор масла для мотоцикла

Моторное масло смазывает все запчасти двигателя, а также защищает его от коррозии, охлаждения и других агрессивных воздействий внешней среды. Все масла отличаются друг от друга, у них разная вязкость, состав и режим работы. Качественное мотоциклетное масло учитывает и конструкции модели, так как мотоциклы с двухтактным мотором отличаются от четырехтактных. Мотоциклетные масла Total отличаются высоким качеством и гарантируют долгую и бесперебойную работу мотора.

Разновидность двигателей

Большинства мотоциклов устроено так, что двигатель расположен очень компактно. На агрегатах с двухтактным мотором цикл жизни масла недолгий – оно горит в цилиндре. У четырехтактных мотоциклов коробка передач и сцеплением омываются тем же маслом, что и сам двигатель. Требования к составу масла у разных мотоциклов отличаются.

Двухтактные двигатели

Для подобных моторов необходимо масло с высокой производительностью в смеси с бензином и чистота. Этот вид масла не имеет долгого срока службы, поэтому в нем нет стабилизирующих присадок.

Для двухтактных мотоциклов не рекомендуется применять минеральные масла, так как образуют нагар и грязь в камере сгорания и глушителе. Это способствует понижению мощности и повышает вероятность калильного зажигания.

Четырехтактные двигатели

В этих двигателях масло работает непрерывно, поэтому здесь важны моющие присадки и стабилизаторы. Работа масла в двигателе отличается в зависимости от мотоцикла. В небольшом чоппере с водяным охлаждением условия работы аналогичны работе двигателя автомобиля. В моторах с высокими оборотами нагрузки и скорость сдвига повышенные. Для защиты двигателя масло должно быть отличного качества.

Классификация моторных масел

Мотоциклетное масло TotalEnergies делится на следующие категории:

Минеральное масло.

Масло обозначается надписью Mineral на этикетке, получают его из перегонки нефти. В нем содержатся компоненты, которые во время сгорания забивают каналы, ухудшают смазку двигателя и в результате хуже его охлаждают. Эти компоненты густеют при пониженных температурах, не освобождают мотор от нагара, а при повышенных температурах приобретают неустойчивые свойства. Все это отрицательно сказывается на работе двигателя.

Синтетическое масло.

На этикетке обозначается надписью Fully Synthetic. Масло синтезируется в результате химических реакций. У этого вида масла есть явные преимущества: не изменяет свои свойства в жару, при пониженных температурах не густеет. Диапазон допустимых температур обычно указывается на упаковке. Еще одним несомненным плюсом является защита мотора от нагара, повышенная очистка и стабильность в работе. Цена на этот вид масел высокая, но она компенсируется качеством и отсутствием у продукта недостатков.

Полусинтетическое масло.

Масло производится на основе смеси нескольких компонентов: минеральных и синтетических. Это масло обычно собирается из первых двух типов. На упаковке таких масел чаще всего можно увидеть разные надписи от Semi Synthetic до Synthetic Technology. Нередко такие масла используются для двигателей с турбонаддувом. Преимуществом является повышенная эффективность при холодном запуске, так как этот вид масла гуще, чем синтетический.

Стандарты качества

Мотоциклетные масла проходят испытания согласно собственным требованиям, кроме масел для четырехтактных моторов с сухим сцеплением.

American Petroleum Institute (API)

Система распространена во всем мире. Сейчас актуален только API TC, так как все остальные не имеют достаточной жесткости для современной эксплуатации.

Стандарт API TC

Подходит для агрегатов с мотором 500 см3, работает при повышенных температурах, не образует нагар, возможна работа двигателя на раннем зажигании без вреда для мотоцикла.

Стандарт JASO

Япония применяет свою систему определения качества мотоциклетных масел. Особое внимание уделяется задымлению масел при сгорании. Самым распространенным на сегодня является стандарт JASO FC, продукты JASO FA разрешены для эксплуатации только на старых двигателях. С повышением европейских требований к экологичности JASO FC более не удовлетворяет требованиям, поэтому были предъявлены дополнительные вопросы к задымлению и чистоте мотора.

Выбор мотоциклетного масла

Выбирая масло, стоит уделить внимание таким пунктам:

для мотоцикла с сухим сцеплением на канистре должно быть обозначение MA или MA-2; вязкость должна соответствовать рекомендациям дилера; перед тем как залить минеральное масло, стоит промыть мотор; для зимней езды лучше заливать синтетическое масло; в новые моторы или силовые агрегаты рекомендуется лить синтетическое или полусинтетическое масло; класс вязкости должен соответствовать API или отвечать высшему классу по спецификации.

Мотоциклетные масла отличаются от жидкостей, которые предназначены для работы автомобильных двигателей. Для работы мотоциклетного двигателя не рекомендуется использование автомасел, так как это может привести к быстрому износу мотора.