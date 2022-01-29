Сидячий образ жизни связали с повышенним риском смерти от рака

Недостаток или отсутствие физической активности может быть связан с повышенным риском заполучить рак. К такому выводу пришли американские ученые, которые в течение в среднем пяти лет следили за здоровьем своих соотечественников от 45 лет и старше. Исследование опубликовал научный журнал JAMA Oncology, кратко о нем пишет CNN.

«Это первое исследование, которое явно показывает строгую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака», – прокомментировала Сьюзан Гилкрист, руководитель исследования, доцент Техасского университета (США).

В исследовании согласились участвовать более 8 тыс. человек. При этом ни у кого из них до начала эксперимента не диагностировали какой-либо формы рака. На протяжении 5 лет ученые наблюдали за тем, как меняется здоровье добровольцев в зависимости от уровня их двигательной активности. Кроме того, участники исследования носили специальное устройство, которое фиксировало, сколько они двигаются.

Результаты показали, что у тех добровольцев, кто вел малоподвижный образ жизни, риск смерти от разных видов рака возрастал на 82% по сравнению с более активными участниками исследования. При этом специалисты учитывали такие показатели, как пол и возраст добровольцев. Вместе с тем, ученые обнаружили, что у участников, которые в течение дня выделяли хотя бы 30 минут какому-либо виду физических упражнений, к примеру, ходьбе, риск возникновения рака снижался на 8%. Причем с увеличением нагрузки, по словам экспертов, вероятность развития подобного рода заболеваний лишь уменьшалась.

Выполнение физических упражнений умеренной интенсивности, указывают ученые, снижало риск появления рака на 31%. К ним, в частности, относятся езда на велосипеде, быстрая ходьба, водная аэробика, бальные танцы, садоводство и игра в парный теннис. «Если заниматься физической нагрузкой как минимум 30 минут каждый день, можно снизить риск смерти от рака», – заключила Гилкрист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за последствий недостатка физической активности в мире каждый год умирают около 3,2 млн человек. Согласно рекомендациям ВОЗ, для того, чтобы поддерживать здоровье, человеку нужно еженедельно в течение 150 минут заниматься умеренной физической нагрузкой или 75 минут – интенсивной.

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