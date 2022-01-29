Ученые создали препарат, который будит «спящий» ВИЧ

Медики из Калифорнии создали и проверили на мышах вещество, которое заставляет «спящий» ВИЧ проявлять себя в жизнедеятельности зараженных клеток, благодаря чему можно уничтожать скрытые резервуары вируса. Результаты работы опубликовал научный журнал Cell Reports Medicine.

«Прошлые попытки «выгнать» ВИЧ из клеток чрезмерно активировали иммунитет, что само по себе опасно, или же были слишком слабыми для того, чтобы «разбудить» вирус. Мы открыли препарат, который заставляет вирус «выйти из спячки», но при этом не активирует иммунитет», – рассказал один из авторов исследования, Сумит Чанда из Медицинского исследовательского института SBP.

В иммунные клетки человека ВИЧ проникает с помощью белков, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а также связанных с ними нитей сахаров, быстро меняется по мере размножения вируса. Поэтому иммунитет втягивается в своеобразную «гонку вооружений», постоянно вырабатывая новые наборы антител. В конечном итоге в ней почти всегда побеждает вирус, если пациент не принимает антиретровирусных лекарств.

В этом случае, примерно через 3–4 года после заражения ВИЧ иммунная система приспосабливается к вирусу и начинает синтезировать так называемые антитела широкого профиля действия. Эти молекулы могут распознавать и нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса, соединяясь с критически важными участками в структуре тех белков, которые ВИЧ использует для проникновения в клетки.

Правда, больному это мало помогает. Дело в том, что иммунитет к тому времени уже истощен и не мешает вирусу проникнуть во все ткани организма, а также «окопаться» в них. Вирус переходит в своеобразную спячку, не формируя новых частиц и не проявляя себя в жизни клетки. Благодаря этому ВИЧ избегает внимания иммунитета и возвращается к жизни после того, как прием лекарств прекращается.

Пробуждение «спящего» вируса

Ученые, как отмечает Чанда, уже много лет пытаются найти способы «пробудить» ВИЧ или же избирательно уничтожить те клетки, в которых прячется вирус иммунодефицита. Пока сделать это не удавалось, так как зараженные клетки или не реагировали на разрабатываемые ими препараты и терапии, или же делали это настолько сильно, что в результате в организме лабораторных животных развивались воспаления и серьезные осложнения.

Пять лет назад Чанда и его коллеги случайно обнаружили, что подобными свойствами обладают синтетические аналоги белка DIABLO, который отвечает за включение программы клеточного самоуничтожения. Ученые уже достаточно давно исследуют эти вещества как возможное лекарство от рака, так как они отключают гены и связанные с ними белки, которые защищают раковые клетки от самоуничтожения.

Исследователи выяснили, что белки DIABLO могут блокировать работу «гена смерти» BIRC2, который ВИЧ использует в качестве своеобразного индикатора безопасности обстановки. Если удалить этот участок ДНК или заблокировать его с помощью аналогов DIABLO, то, по словам медиков, вирус выходит из спячки и начинает активно размножаться.

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