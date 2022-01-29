На ком женится Маколей Калкин

Пережив тяжелую наркотическую зависимость и творческое забытье, Маколей Калкин, похоже, снова на коне. Сперва 41-летний актер покорил зрителей в новом сезоне «Американской истории ужасов», а теперь сумел окончательно растопить сердце Бренды Сонг.





Калкин познакомился со звездой «Социальной сети» пять лет назад. При этом сам Маколей редко говорит публично о своей избраннице, несмотря на то что они уже даже обручены, а в прошлом году Сонг даже родила актеру наследника. Сына назвали… Дакотой, в честь сестры.

Интересно, что к роли родителей парочка подходила издалека. Сперва Бренда уломала жениха завести попугаев и рыбок, а потом пришел черед собаки и кота. Мяукающего питомца Сонг и Калкин даже возили на детской коляске.

Сонг подкараулили папарацци People, когда она выходила из магазина. Девушка случайно «засветила» обручальное колечко с бриллиантами, и, как сообщили источники издания, совсем скоро парочка наконец-то отправится к алтарю.

Popcornnews