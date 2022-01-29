Лікар попередив: сон у берушах може становити загрозу для здоров’я

Використовувати беруші не небезпечно, проте якщо людина спить в них щоночі, це може становити певну загрозу для її здоров’я, попереджає британський лікар Джефф Фостер.

Беруші призначені для вставки в вушний канал і захисту від впливу гучних звуків. Для людей, чутливих до шумів, цей аксесуар може стати справжнім порятунком, проте медики не рекомендують використовувати його на постійній основі, пише Express.





“Сон в берушах щоночі може привести до незворотних пошкоджень”, – заявив в інтерв’ю доктор Джефф Фостер.

Розповідаючи про те, яку загрозу для здоров’я таїть регулярний сон в берушах, фахівець уточнив: при постійному їх використанні протягом тривалого часу вушна сірка може проникнути глибоко в вушний прохід, в якому вона до того ж починає накопичуватися з часом. Результатом цього процесу можуть стати тинітус (шум у вухах) і зниження слуху.

Крім того, звичка користуватися берушами може посприяти розвитку вушної інфекції – це відбувається через проникнення в вушний канал бактерій, що потрапляють на беруші з людських рук і розмножуються на їх поверхні. За словами медика, тривале використання однієї пари берушів без їх очищення і миття особливо серйозно підвищує ризик постраждати від інфекції.

«Вушну інфекцію, якщо вона виникла, важливо швидко діагностувати і лікувати, інакше це може привести до погіршення якості слуху або навіть його втрати», – підкреслює доктор Фостер.

Ще одна проблема зі здоров’ям, можлива через постійне сну в берушах, – це зовнішній отит, при якому слуховий прохід стає болючим і запаленим. У свою чергу, їх занадто глибоке введення створює загрозу зачепити барабанну перетинку, внаслідок чого може статися різке погіршення слуху, виникне запаморочення, напад блювоти.

Медик радить ретельно стежити за чистотою «вушних затичок», регулярно очищати і мити їх, вставляти у вуха ретельно вимитими руками, не проштовхувати занадто глибоко. Також не слід використовувати їх відразу після душу або ванни, коли вухо мокре – це загрожує затримкою води в вушному проході і розвитком зовнішнього отиту.

ukrhealth