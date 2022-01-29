Ученые предложили новый подход к борьбе с ВИЧ

Для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) ученые предложили ускорить обновление клеток иммунной системы. Таким образом более молодые клетки будут «вымывать» зрелые, в том числе зараженные. Описание работы ученых опубликовал научный журнал Trends in Immunology.

«За счет применения дополнительной поликлональной активации Т-клеток в сочетании со стандартной антиретровирусной терапией можно ускорить процесс обновления Т-клеточной популяции», – рассказал один из авторов исследования, сотрудник Института вычислительной математики Геннадий Бочаров.

ВИЧ поражает клетки иммунной системы, на поверхности которых есть рецепторы CD4. Вирус прикрепляется к ним, таким образом негативно действуя на иммунную систему. В результате у пациента развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Без медицинской помощи люди со СПИДом умирают в среднем через 9–11 лет после заражения вирусом. Антиретровирусная терапия может продлить жизнь пациента, снизив концентрацию свободных вирусов. Но зараженные ВИЧ клетки остаются в организме человека, зачастую в неактивной форме – своеобразной «спячке». Антиретровирусные препараты не могут уничтожить такие клетки.

Авторы нового исследования предложили новый способ борьбы с ВИЧ. Они проанализировали данные о развитии и структуре популяции ВИЧ в организме человека до антиретровирусной терапии и во время нее и пришли к выводу, что с зараженными клетками можно не бороться, а просто подождать, пока их не заменят более молодые аналоги.

Для этого ученые предложили активировать естественный механизм, в ходе которого Т-клетки в организме постепенно обновляются. Если этот процесс искусственно активировать, то зрелые лимфоциты, среди которых и зараженные ВИЧ, будут «вымываться», а на их место придут менее дифференцированные клетки.

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