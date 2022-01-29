Ученые создали методику ранней диагностики осложнения при беременности

Медики открыли два биомаркера, накопление которых в организме беременной указывает на повышенные шансы развития одного из распространенных осложнений – преэклампсии. Описание исследования опубликовал Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

«Эти биомаркеры показывают нарушения в работе сосудов плаценты, которые считаются одной из главных причин преэклампсии. Благодаря этому открытию мы сможем диагностировать ее на ранних стадиях и не доводить до осложнений, в том числе смерти женщин. Кроме того, мы сможем узнать, причины ее возникновения», – рассказала Лана Макклементс, биолог из Технологического университета Сиднея (Австралия) и один из авторов исследования.

Преэклампсия – это достаточно распространенная патология развития плода. При ее появлении у беременной резко растет давление в сосудах, ее кровяные клетки начинают массово гибнуть, серьезно нарушается работа печени и почек. Как правило, она возникает на последних месяцах беременности.

Сейчас нет надежных методов ранней диагностики этой болезни. Как правило, врачи обнаруживают ее только на последних стадиях развития – по высокой концентрации белков в биологических образцах и высокому артериальному давлению. Ученые пока не знают, что вызывает преэклампсию, однако предполагают, что она возникает из-за нарушений в процессе формирования сосудов в плаценте.

Из-за того, что надежных методов диагностировать преэклампсию нет, врачи действуют наугад, пытаясь найти компромисс между здоровьем матери и развитием ребенка. Изучив, как в организме здоровых и больных беременных меняется активность генов, связанных с формированием сосудов плаценты, Макклементс и ее коллеги сделали первый шаг для того, чтобы решить эти проблемы.

Ранняя диагностика и лечение

В прошлом, как отмечают ученые, биологи уже находили некоторые участки ДНК, которые связаны с развитием преэклампсии – в частности, гены sFlt-1 и PIGF. Однако изменения в их активности могут предсказать развитие болезни лишь за несколько недель до появления ее видимых признаков.

Поэтому ученые проследили за тем, как меняется активность разных генов в организме трех десятков беременных, начиная с первых дней развития беременности и заканчивая рождением ребенка или появлением осложнений, связанных с преэклампсией.

Благодаря этому они выяснили, что у носительниц этого заболевания очень рано нарушается работа генов CD44 и FKBPL. В организме больлных активность первого из них, который управляет разными типами взаимодействий между клетками, была значительно ниже, чем у здоровых беременных. С геном FKBPL, который связан с реакцией на стресс и является своеобразным стоп-сигналом для формирования новых сосудов, ситуация была обратной.

Макклементс и ее коллеги отмечают, что замеры активности и того, и другого гена могут предсказать появление преэклампсии за несколько месяцев до того, как начнут проявляться первые клинические признаки ее развития. Используя эту закономерность, ученые смогли защитить несколько беременных от этой болезни.

Успешное завершение экспериментов, по словам ученых, открывает дорогу не только для ранней диагностики преэклампсии, но и для ее лечения при помощи культур особых стволовых клеток, которые понижают концентрацию белка FKBPL в организме. Как надеются ученые, их открытие поможет спасти жизни сотен женщин, которые ежегодно умирают от подобных осложнений беременности.

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