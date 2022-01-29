ПАСЕ призывает немедленно реформировать Окружной административный суд Киева

В резолюции ПАСЕ Киев призывают не затягивать судебную реформу. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выражает обеспокоенность попытками украинских властей затянуть судебную реформу и подчеркивает, что именно эта реформа «должна быть имплементирована в срочном». порядка» для успешной борьбы с коррупцией в стране. Об этом говорится в резолюции «Прогресс мониторинга ассамблеи (январь-декабрь 2021)». Этот документ был принят в пятницу, 28 января, в Страсбурге. ПАСЕ призывает украинские власти «немедленно» реформировать Окружной административный суд Киева, «постановления которого против решений правительства обжалованы и рассматриваются как попытки подорвать реформу и усилия в борьбе с коррупцией». В резолюции отмечается, что создание «пятиуровневой институционной структуры для борьбы с коррупцией начало давать ощутимые результаты».

Окружной административный суд — фото из открытых источников

«Ассамблея считает, что процесс назначения на ныне вакантные должности руководителей антикоррупционных институций станет лакмусовой бумажкой для политической воли украинской власти бороться с коррупцией на всех уровнях», — отмечается в документах.

Среди положительных преобразований, которые произошли в Украине за прошлый год, ПАСЕ отметила перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, а также «усилия украинских властей реформировать судебную систему, чтобы гарантировать независимость и беспристрастность правосудия». В то же время ПАСЕ выражает обеспокоенность «усилиями затянуть и подорвать» эти важные преобразования.

Кроме того, приветствуя усилия Киева в борьбе с «неправомерным влиянием олигархов», ассамблея призвала учесть все замечания и рекомендации Венецианской комиссии по так называемому антиолигархическому закону, чтобы «обеспечить его соответствие европейским стандартам и нормам».

В параграф резолюции, касавшийся ситуации в России, депутаты приняли поправку, в которой ассамблея выразила «серьезную обеспокоенность из-за концентрации большого количества российских войск вдоль границы с Украиной, что подрывает безопасность и стабильность в регионе». ПАСЕ призвала «Российскую Федерацию отвести эти войска как можно скорее».

Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием, где заявил, что судебная реформа хоть и проводится не впервые, однако именно в этот раз она будет доведена до конца.

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