Уличный шум назвали второй среди причин смертности после загрязнения окружающей среды

Шум от пролетающих самолетов, работы отбойных молотков или движение автомобилей провоцирует до 12 тыс. смертей в год в странах Европы. Об этом со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишет французская ежедневная газета Le Monde.

По данным организации, «хронические» шумы в городах, вдоль дорог и даже в сельской местности, если над головами жителей пролегают взлетно-посадочные коридоры, играют немаловажную роль в возникновении таких заболеваний, как инфаркты, инсульты, стенокардии и другие сосудистые расстройства. По своим губительным последствиям для организма человека шумы уступают только загрязнению окружающей среды, отмечают специалисты ВОЗ.

Важность нормального физиологического сна

«Ученых очень беспокоит тот эффект, который оказывают на здоровье населения постоянные и непрекращающиеся шумы, — отмечает исследователь Университета Клермон-Овернь (Франция) Поль Аван. — Шум — серьезный раздражитель, отрицательно воздействующий на многие системы человеческого организма».

При этом ученые обращают внимание на то, что даже во сне человеческое ухо продолжает находиться в состоянии готовности.

В спокойной окружающей обстановке мозг продолжает полноценно отдыхать, но в случае шумной ночи в организме начинают доминировать гормоны, сходные с адреналином. «Если в течение ночи вы подсознательно ощущаете шум 50 грузовиков, то даже не проснувшись, ваш организм все равно ощущает ущерб, который накапливается и производит эффект настоящего стресса, — поясняет биолог Федерального департамента по вопросам окружающей среды Швейцарии Софи Хойен. — Более того, накапливающийся стресс приводит к нарушению ритма сердца, сужению сосудов миокарда, вплоть до наступления инфаркта».

Число попадающих под влияние шумов постоянно возрастает

Европейское агентство по вопросам окружающей среды уже обращало внимание на серьезное воздействие на здоровье европейцев непрекращающихся круглые сутки шумов. Доказана прямая зависимость между смертями 12 тыс. жителей континента и производимым шумом, а 48 тыс. человек именно по этой причине страдают сердечно-сосудистыми болезнями, отмечают эксперты организации.

Ситуация складывается таким образом, что невозможно отделить влияние шумов на физическое состояние людей от влияния на их психику, уверен Жан-Клод Норман, научный сотрудник Университета Клода-Бернара в Лионе (Франция). Но «и в первом, и во втором случаях понятно, что лечение необходимо проводить на уровне мозга», уверен ученый.

Вместе с тем в данном исследовании нельзя отрешиться и от социальных проблем, считает Норман. Очевидно, что такие издержки цивилизации, как уличные шумы, затрагивают далеко не всех. «Зажиточные граждане не станут приобретать виллы вдоль шумных автострад, недалеко от аэропортов или рядом с нескончаемыми стройками, — подчеркивает исследователь. — Таким образом, данный вопрос приобретает социальную окраску, разделяя общество на тех, кто живет в постоянно вызывающей раздражение обстановке, и на тех, чьи условия жизни достаточно комфортны для человеческого организма».

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