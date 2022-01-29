Чому потрібно їсти лимони у замороженому вигляді





Мабуть, у зимову пору року лимони можна знайти у кожному холодильнику. І це не дивно, адже багатий на вітамін С фрукт у свіжому вигляді не тільки бореться з вірусними захворюваннями, зміцнює імунну систему, але ще й служить протизапальним засобом. А що можна сказати про заморожені лимони? Чи посилюється їхній ефект чи, навпаки, зменшується? Розповідаємо у цій статті про те, навіщо класти фрукт у морозильну камеру та які його властивості у замороженому вигляді.

Свіжий чи заморожений



Лимон – ідеальний для заморожування фрукт. А все тому, що в морозильній камері за певної мінусової температури його сік структурується, стає більш корисним і засвоюється в організмі набагато швидше.

Варто зазначити, що під час заморозки шкірка фрукта позбавляється всіх шкідливих речовин, зокрема, хімікатів і токсинів.

Ще один плюс у тому, що лимони у такому вигляді можна зберігати у морозильній камері кілька місяців.

Заморожувати можна не тільки фрукт, але і цедру, не менш корисну.

Властивості замороженого лимону



Шокова заморозка примножує корисні речовини фрукта в кілька разів, завдяки структуруванню вітамінів С і Е.

Багатий на антиоксиданти лимон не дає розмножуватися вільним радикалам, оскільки під час заморозки процеси окислення зупиняються.

Користь лимона в замороженому вигляді посилюється в кілька разів, тому вітамін С, що міститься у фрукті, здатний набагато швидше позбавити ваш організм від мікробів і вірусів. В цілому, властивості фрукта позитивно впливають на всю імунну систему організму, тому його можна споживати як профілактичний засіб.

Лимон має сечогінні властивості, оскільки в його складі міститься деяка кількість води. Корисний фрукт і для травної системи: він багатий на клітковину, що нормалізує роботу травлення.

Дослідники неодноразово стверджували, що цей вид цитрусових у замороженому вигляді здатний боротися з раковими клітинами. Багатий на антиоксиданти лимон перешкоджає поширенню метастазів.