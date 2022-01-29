Чому потрібно їсти лимони у замороженому вигляді

У замороженому вигляді сік лимона структурується і стає кориснішим для організму
Свіжий чи заморожений
Лимон – ідеальний для заморожування фрукт. А все тому, що в морозильній камері за певної мінусової температури його сік структурується, стає більш корисним і засвоюється в організмі набагато швидше.
Варто зазначити, що під час заморозки шкірка фрукта позбавляється всіх шкідливих речовин, зокрема, хімікатів і токсинів.
Ще один плюс у тому, що лимони у такому вигляді можна зберігати у морозильній камері кілька місяців.
Заморожувати можна не тільки фрукт, але і цедру, не менш корисну.
Властивості замороженого лимону
Шокова заморозка примножує корисні речовини фрукта в кілька разів, завдяки структуруванню вітамінів С і Е.
Багатий на антиоксиданти лимон не дає розмножуватися вільним радикалам, оскільки під час заморозки процеси окислення зупиняються.
Користь лимона в замороженому вигляді посилюється в кілька разів, тому вітамін С, що міститься у фрукті, здатний набагато швидше позбавити ваш організм від мікробів і вірусів. В цілому, властивості фрукта позитивно впливають на всю імунну систему організму, тому його можна споживати як профілактичний засіб.
Лимон має сечогінні властивості, оскільки в його складі міститься деяка кількість води. Корисний фрукт і для травної системи: він багатий на клітковину, що нормалізує роботу травлення.
Дослідники неодноразово стверджували, що цей вид цитрусових у замороженому вигляді здатний боротися з раковими клітинами. Багатий на антиоксиданти лимон перешкоджає поширенню метастазів.
zdorovia.com.ua