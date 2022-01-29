Рваная одежда и жизнь в фургоне: что стало с Джейсоном Момоа после развода

В начале 2021 года Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о разводе. Пара встречалась 12 лет, после чего поженилась, а через пять лет разошлась.





После развода 42-летний актер переселился в свой фургон Ford RV. Стоит такая машина 750 000 долларов. О том, что Момоа живет в машине, говорят фотографии папарацци. Судя по снимкам, звезда не шибко беспокоится о своем внешнем виде и ходит по улице в рваных джинсах и футболке.

Актера, ухаживающим за машиной, запечатлели во дворе дома его приятеля. Пока не ясно, съехал ли он из своего дома в Калифорнии, в котором ранее жил с бывшей супругой и наследниками.

По данным инсайдера, Джейсон Момоа часто живет в своем фургоне, отказываясь от проживания в отелях во время съемок. Благодаря машине актер может ночевать на пляже. Кроме того, информатор отметил, что звезда не любит частные самолеты и роскошные курорты.

Popcornnews