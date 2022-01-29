Дієтолог розповідає, які три добавки пов’язані з підвищеним ризиком розвитку раку

Добавки пропонують широкий спектр переваг, які можуть значно поліпшити деякі стани. Однак при прийомі в більш високих дозах вони можуть представляти певний ризик. Наталія Комова, дієтолог і експерт з фітнесу в JustCBD, розповідає, які три добавки пов’язані з підвищеним ризиком розвитку раку.

Бета-каротин

Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін А, який корисний для зору і здоров’я очей, а також для здоров’я шкіри і слизових оболонок.





“Бета-каротин-це харчова добавка, яка рекламується як найкраща для нашої імунної системи. Однак відсутність правильних доз добавки може збільшити ризик раку шкіри”.

Одне дослідження з 29 999 курців показало, що учасники, які приймали 20 мг бета-каротину щодня протягом п’яти-восьми років, ризик розвитку раку легенів збільшився на 18 відсотків.

Однак продукти, багаті бета-каротином, вважаються корисними для здоров’я, оскільки вони знижують ризик розвитку деяких видів раку і,

можливо, серцевих захворювань.

Вітамін Е

Вітамін Е є ключовим жиророзчинним вітаміном, який, як відомо, захищає жири в клітинних мембранах від пошкоджень, викликаних окисленням.

Це особливо важливо для підтримки здорового серця і кровообігу, шкіри, нервів, м’язів і еритроцитів.

“Добавка з вітаміном Е – відмінний спосіб домогтися здоров’я шкіри і мозку. Вітаміни також допомагають зміцнити нашу імунну систему, захищаючи нас від хвороб. Однак у більш високих дозах добавки вітаміну Е збільшують шанси захворіти на рак простати”.

Фолієва кислота

Фолієва кислота зазвичай використовується для профілактики та лікування низького рівня фолієвої кислоти та високого рівня гомоцистеїну в крові. У дослідженні 2009 року, опублікованому в журналі Американської Медичної Асоціації, дослідники виявили, що фолієва кислота, прийнята у великих дозах, може сприяти виникненню деяких видів раку.

Прийом фолієвої кислоти і вітаміну B12 був пов’язаний з 21-відсотковим збільшенням ризику розвитку раку і 38-відсотковим збільшенням ризику смерті від цієї хвороби.

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