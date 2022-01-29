Шкода велотренажерів для жінок





Значну кількість представниць прекрасної статі у середній та старшій віковій групі для зміцнення здоров’я відвідують спортзали. І досить часто вони займаються на бігових доріжках та велотренажерах. Існують навіть цілі групові заняття на подібних тренажерах з гучною музикою і командами інструктора, який закликає швидше крутити педалі. Є й чимало відданих шанувальниць таких занять. Якийсь час тому з’явився наворочений велотренажер з великим рідкокристалічним дисплеєм, який можна встановлювати вдома і займатися будь-коли.

Незважаючи на високу вартість, продаж цього велотренажера зріс у період пандемії, коли спортзали обмежили свою діяльність, а потім знову знизилися. Але заняття на велотренажерах, як і їзда на велосипедах, це не найкращий різновид фізичної активності для жінок, особливо середнього та старшого віку. Справа в тому, що вона може призвести до серйозних і вкрай неприємних проблем на кшталт нетримання.

Вже досить давно було відмічено, що велосипедна їзда викликає проблеми сечостатевої системи у чоловіків. Нещодавнє дослідження пов’язало зростання небезпеки раку простати із захопленням чоловіками велосипедом – понад 8 годин поїздок на тиждень. Згідно з однією з теорій, сідло постійно тисне на дідянку між яєчками та анальним отвором, що подразнює простату. У чоловіків це також провокує еректильну дисфункцію та нетримання. Дослідження за участю понад 300 професійних спортсменок, які дуже часто обертали педалі при підготовці до змагань, показало, що кожна третя має нетримання і біль в ділянці тазу. Крім того, у професійних велосипедисток знижена чутливість піхви та статевих губ та вищий рівень інфекцій сечостатевої системи.