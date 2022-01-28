Работа после выхода на пенсию продлевает жизнь, заявляют ученые

Работа после пенсии и привычка работать по 10-12 часов не сокращает, а, возможно, продлевает жизнь человеку – люди в возрасте 65 лет и в более среднем умирают на 11% реже, чем их неработающие сверстники, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology and Community Health.

«Подобные исследования обычно касаются того, какие экономические последствия за собой несет поздний выход на пенсию. Мы решили узнать, как он влияет на здоровье самих пенсионеров. В США, в отличие от других стран, люди могут крайне гибко выбирать время выхода на пенсию, и поэтому мы воспользовались данными оттуда для изучения этого вопроса», — заявил Ченкай Ву (Chenkai Wu) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Руководствуясь этой идеей, Ву и его коллеги заручились поддержкой властей США и получили доступ к базе данных социальных служб, проводивших проект «Здоровая пенсия» с 1992 по 2010 год. В общей сложности в этом исследовании приняло участие свыше 12 тысяч пенсионеров и работающих американцев, примерно три тысячи которых вышли на пенсию за прошедшие 18 лет.

Как рассказывает Ву, многие люди в США рано выходят на пенсию из-за проблем со здоровьем, и такие люди часто умирают рано по медицинским причинам, а не из-за пониженной или повышенной нагрузки на организм. По этой причине авторы статьи разделили участников «Здоровой пенсии» на две группы – на здоровых и нездоровых людей – и оценивали роль времени выхода на пенсии среди них по-отдельности.

К 2010 году умерла достаточно весомая доля участников проекта – примерно четверть нездоровых людей и примерно 12% здоровых пенсионеров. Сопоставив время их выхода на пенсию и продолжительность жизни, Ву и его коллеги обнаружили, что длительная работа помогает прожить дольше – здоровые люди в среднем умирали реже на 11% на каждый дополнительный год работы после 65 лет, а больные – на 9% реже.

Пока ученые не знают, с чем связан этот феномен, но они предполагают, что благотворное влияние работы на продолжительность жизни может быть связано с тем, что она помогает пожилым людям сдерживать дряхление тела и снижение умственных способностей. В последующих опытах Ву и его команда попытаются проверить, так ли это на самом деле.

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