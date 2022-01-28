Длительные пробежки помогут замедлить старение костей, заявляют ученые

Наблюдения за атлетами показали, что участие в марафонах и прочих продолжительных забегах способствует повышению плотности костной ткани в ногах человека, это свидетельствует, что пробежки могут замедлять старение костей в преклонном возрасте, заявляют медики в статье для издания European Journal of Applied Physiology.

«Полученные нами результаты показали, что бегуны на выносливость обладают гораздо более высокой плотностью костей, чем люди, ведущие сидячий образ жизни. Другие виды спорта, плавание или катание на коньках, не дают такой нагрузки на тело, и поэтому не влияют на состояние костей. Мы пока не знаем, почему длительный бег так влияет на кости», — заявила Беатрис Лара (Beatriz Lara) из университета Камило Хосе Селы в Мадриде (Испания).

Лара и ее коллеги изучали то, как различные виды физической активности влияют на состояние и здоровье костей ног, рук и других частей тела. В одном из таких экспериментов ученые пытались понять, как кости ног реагируют на длительные пробежки.

Опыты последних лет не смогли однозначно показать, что занятия спортом улучшают состояние человеческих костей – в некоторых случаях влияние повышенных нагрузок было позитивным, а в других биологам и медикам не удалось зафиксировать никаких полезных изменений. Из-за этого авторы статьи решили проверить как самая прямая нагрузка на ноги – марафон и забеги на длинные и короткие дистанции – будет влиять на прочность костей.

В общей сложности в эксперименте приняло участие две сотни атлетов и 75 добровольцев, согласившихся пройти тест на прочность и плотность костной ткани до и после забега. Среди них были как люди, бегавшие 40-километровые марафоны, так и те, кто вел преимущественно сидячий образ жизни.

Как показали опыты, плотность костей, а соответственно и их прочность, действительно зависели от того, как много бегали добровольцы. Она была максимальной у марафонцев-профессионалов, чуть ниже – у бегунов на десять километров и самой низкой – у людей, не бегающих вообще.

Подобный результат говорит о том, что длительные пробежки могут защитить человека от растущей хрупкости и ломкости костей при наступлении старости – чем больше он будет бегать, тем медленнее его кости будут атрофироваться.

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