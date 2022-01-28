работа сменами вредит женщинам больше, чем мужчинам

Необычный эксперимент на добровольцах показал, что женщины хуже переносят посменную работу и сильнее страдают от сдвигов биоритмов, что проявляется в снижении внимательности, усталости и ухудшенном контроле над движениями, заявляют ученые в статье.

«Нам впервые удалось показать, что нарушения в работе биоритмов разным образом сказываются на работоспособности мужчин и женщин. Эти результаты крайне важны из-за тех последствий для работы мозга и частых перемен настроения, которые мы раскрыли. В целом, можно говорить, что женщинам хуже дается работа в ночную смену, чем мужчинам», — заявила Наянтара Санти (Nayantara Santhi) из университета Сюррея (Великобритания).

Санти и ее коллеги пришли к таким выводам в ходе необычного теста, в рамках которого 16 мужчин и 18 женщин согласились временной перейти с 24-часового на 28-часовой день. Подобный шаг нарушил работу встроенных «часов» организма и породил эффект, похожий на то, что происходит с организмом при работе в ночную смену или при перелете в другой часовой пояс.

В те несколько недель, которые добровольцы провели в таком ритме жизни, они постоянно отчитывались ученым о своем самочувствии, остроте ума и сонливости, а также проходили тесты на сообразительность, память и точность движений каждые три часа. Ночью Санти и ее коллеги следили за активностью своих подопечных при помощи электроэнцефалографа.

Сравнивая то, как добровольцы описывали свое состояние с тем, как хорошо они проходили тесты, ученые пытались понять, насколько участники эксперимента осознают то, как сильно на них влияет нарушение биоритмов, а также объективно оценить влияние подобного «посменного» графика жизни на работоспособность людей.

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