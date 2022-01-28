Обвал стены дома в Одессе

В результате обрушения стены дома в городе Одесса один строитель погиб, еще двое работников травмированы. Обвал произошел в здании, где весной прошлого года произошел взрыв газа и от чего были повреждены стены. Когда рабочие принялись разбирать аварийную стену, обломок стены обрушился на них. Об этом сообщает ТСН.

В этом доме произошел взрыв газа (фото из открытых источников)

Жители, находящегося напротив Хуторского переулка утверждают, что беда произошла до полудня.

По словам одной из горожанок, рабочие хотели подбить стену, чтобы она упала в нужном им направлении. Два строителя работали снизу, третий стоял сбоку. Обломок стены упал на них внезапно – соседи услышали громкий грохот и крик потерпевших, которых придавила большая каменная глыба.

Чтобы освободить одного из них, спасатели должны были применять спецтехнику.

Строителя, пострадавшего, используя специальные носилки, госпитализировали в больницу. Но по дороге он умер. Два других рабочих, которым обвалом повредило ноги, находятся в областном медицинском учреждении. Их жизни ничто не угрожает.

Трагический инцидент в этом здании произошел уже во второй раз. Сначала весной прошлого года взорвался газ, одного из жильцов дома взрывной волной выбросило из окна. Он сразу умер. Все остальные горожан отсели, и после обследования начали дом восстанавливать. Строители пришли сюда работать зимой. После дождей и снега. Старая стена, которая была выстроена ракушечником и не прикрыта крышей, набралась влаги и обрушилась, — заключили спасатели.

Жители, живущие по соседству, утверждают, что стены строители укрепили перед очередным снегопадом. И приступили разбирать аварийную стену. Видно устали вынимать отдельные камни и хотели обваливать стену большими кусками.

Сотрудники одесской полиции по факту гибели строителя расследуют уголовное производство. И говорят, что здесь были допущены нарушения норм техники безопасности при осуществлении строительных работ.

Сейчас на этом объекте работа приостановлена. Специалисты снова будут обследовать разрушенное жилье.

Напомним, что «Комментарии» информировали о взрыве газа на Позняках .

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