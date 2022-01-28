Признаком диабета назвали заметный симптом на коже

Дерматолог Рейган Андерсон сообщил о том, что сахарный диабет можно определить по коже.

Доктор медицинских наук сослался на Американскую академию дерматологической ассоциации (AADA), согласно данным которой, один из симптомов диабета — диабетический липодиозный некробиоз (ДЛН), нарушающий дегенерацию коллагена.

Диабет можно определить по поражениям на коже, которые выглядят как небольшие красные бугорки, похожие на прыщики, поделился подробностями эксперт. Со временем они превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цвета, рассказал специалист. Пораженные участки в большинстве случаев находятся в области голеней и могут затвердеть или опухнуть. При этом доктор указал на то, что подобного симптома недостаточно для постановки диагноза.

“Люди, у которых наблюдается такое поражение, не обязательно больны диабетом”, — предупредил Андерсон, посоветовав обратиться к врачу для осмотра и постановки точного диагноза.

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