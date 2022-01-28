Военный повесился в Бердянске | Комментарии Украина

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В городе Бердянск Запорожской области на территории гаража воинской части обнаружили повешенного военнослужащего, работавшего по контракту. Сотрудники запорожской полиции не исключают версию самоубийства. Об этом информируют «Мелитопольские ведомости».

В Запорожской области нашли военного повешенным: что известно о его смерти

Правоохранители подозревают, что это могло быть самоубийство (фото из открытых источников)

Как сообщают журналисты этого издания, мертвого военнослужащего на территории воинской части обнаружили 27 января. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование.

Предварительно сообщается, что контрактник покончил жизнь самоубийством. Но журналисты пишут, что покойный военный никому ничего не говорил, в частности армейским товарищам. И своим поведением не давал никаких поводов для заботы о его личном психическом состоянии. У тела повешенного и среди его личных вещей не было даже записки с объяснением своего поступка.

Коллеги военного говорят, что военный армиец-контрактник не был подвержен состоянию депрессии, ничем не изъявлял желания уйти добровольно из жизни. Как они рассказали, только недавно он вернулся на место службы, проведя отпуск с родными.

Сейчас представители военной прокуратуры проводят расследование гибели военного по правовой квалификации ч. 1. ст. 115КК Украины. Это – убийство, с пометкой «самоубийство».

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в военный из автомата расстрелял десять человек . В результате трагедии в Днепре погибли пятеро военных, еще пять с ранениями госпитализированы. Все обстоятельства трагедии занимаются следователями Государственного бюро расследований и военной прокуратуры.

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