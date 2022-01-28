Военный повесился в Бердянске | Комментарии Украина

В городе Бердянск Запорожской области на территории гаража воинской части обнаружили повешенного военнослужащего, работавшего по контракту. Сотрудники запорожской полиции не исключают версию самоубийства. Об этом информируют «Мелитопольские ведомости».

Правоохранители подозревают, что это могло быть самоубийство (фото из открытых источников)

Как сообщают журналисты этого издания, мертвого военнослужащего на территории воинской части обнаружили 27 января. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование.

Предварительно сообщается, что контрактник покончил жизнь самоубийством. Но журналисты пишут, что покойный военный никому ничего не говорил, в частности армейским товарищам. И своим поведением не давал никаких поводов для заботы о его личном психическом состоянии. У тела повешенного и среди его личных вещей не было даже записки с объяснением своего поступка.

Коллеги военного говорят, что военный армиец-контрактник не был подвержен состоянию депрессии, ничем не изъявлял желания уйти добровольно из жизни. Как они рассказали, только недавно он вернулся на место службы, проведя отпуск с родными.

Сейчас представители военной прокуратуры проводят расследование гибели военного по правовой квалификации ч. 1. ст. 115КК Украины. Это – убийство, с пометкой «самоубийство».

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в военный из автомата расстрелял десять человек . В результате трагедии в Днепре погибли пятеро военных, еще пять с ранениями госпитализированы. Все обстоятельства трагедии занимаются следователями Государственного бюро расследований и военной прокуратуры.

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