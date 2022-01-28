Ревматолог назвал причину боли в суставах при изменении погоды

Многие метеозависимые люди жалуются, что при резких переменах температуры у них начинают болеть суставы. Специалисты не согласны с этим доводом, ведь на самом деле боль возникает вовсе не из-за скачков температуры, а из-за других не менее важных погодных факторов.

Об истинной причине болей в суставах рассказал главный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев в беседе. Специалист объяснил, что усиление боли связано не с морозами или жарой, а скорее с высокой влажностью и низким атмосферным давлением.

Эксперт отметил, что подобный феномен характерен для людей из самых разных климатических зон. Боль в суставах наблюдается у людей в Китае или Марокко, где зимой температура составляет около 10-15 градусов тепла. Но при этом Каратеев пояснил, что куда более важны факторы, связанные с влажной погодой, – высокая влажность и низкое атмосферное давление.

По мнению специалиста, именно эти факторы непосредственно влияют на сосудистый тонус в организме и конкретно на суставы, поэтому боль усиливается. Каратеев уточнил, что более 60% людей, страдающих от остеоартрита, остеоартроза и ревматоидного артрита, оказываются метеочувствительными. Реже подобный феномен может наблюдаться у людей с проблемами в спине или тазобедренном суставе.

Кроме того, ревматолог отметил, что погода – не единственное, что может вызывать боль. Он подчеркнул, что на это также может влиять хроническое раздражение болевых рецепторов. К тому же в плохую погоду у людей снижается активность, что, в свою очередь, может проявляться в суставных болях.

По словам Каратеева, единого подхода к решению этой проблемы не существует. Ревматолог рекомендует больше двигаться, заниматься лечебной физкультурой, а пациентам, у которых боль появляется на фоне психологического состояния, он посоветовал принимать успокоительные средства.

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