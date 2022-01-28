Праздники — Какой сегодня праздник — 29 января — праздники 29 января — именины 29 января — именинники

29 января в православной церкви – День поклонения честным веригам апостола Петра. В народе этот день был известен как Петр-полукорм.

29 января — праздники

Также 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут.

В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты (Черниговская область) 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой армией большевиков.



Что отмечают в мире 29 января:

• День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны;

• День изобретения автомобиля или Всемирный день автомобиля;

• День пазла или головоломки;

• День работников прокуратуры в Молдове;

• День скряги;

• Национальный день кукурузных чипсов в США;

• День штата Канзас в США.



Что нельзя делать 29 января:

• Запрещено стирать;

• Драться;

• Брать в руки острые предметы.

Знаменательные события 29 января:

• В 1927 году в Лондоне открыли «Park Lane Hotel» — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната;

• В 1896 году американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака;

• В 1896 году состоялись первые испытания английского танка;

• В 1805 году подписан указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по масштабам (после Львовского) университета современной Украины;

• В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию наук.

Именинники 29 января:

• В 1773 году Карл Фридрих Христиан Моос, немецкий минералог и геолог, который изобрел шкалу твердости минералов — «шкалу Мооса»;

• В 1930 году Ога Норио, японский предприниматель, президент (с 1982) и председатель совета директоров (1989-1995) компании Sony.

Именины 29 января:

• Католические: Валерий, Джунипер.

• Православные: Варсонофий, Галатиан, Дамаскин, Данакт, Еврет, Елевсипп, Иван, Иовилла, Леонилла (Неонилла), Максим, Мелевсипп, Неон, Памва, Пётр, Ромил, Спевсипп, Турвон.

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