Обнаружены два новых фактора риска развития диабета

Ученые из Университета Брунеля в Лондоне рассказали о влиянии размера печени и поджелудочной железы и содержания в них жира на развитие диабета 1-го и 2-го типов.

Группа исследователей проанализировала данные 32 859 участников эксперимента UK Biobank, которые проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ). Вместе с тем были изучены результаты полногеномных опытов, связанных с диабетом 1-го и 2-го типов – 9358 и 55 005 случаев соответственно. Сообщается, что средний возраст добровольцев составил 63,9 года.

В результате анализа выяснилось, что большой объем печени повышает вероятность развития диабета 2-го типа, однако прямую связь установить не удалось. Наряду с этим небольшой объем поджелудочной железы оказался непосредственно связан с повышением риска возникновения диабета 2-го типа. При большом объеме поджелудочной железы вероятность прогрессирования диабета снижалась на 24%.

Генетический анализ продемонстрировал, что у людей с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы риск появления диабета 2-го типа выше, поделился подробностями руководитель исследования Хани Ягхуткар.

По словам экспертов, повышение содержания жировой ткани в печени также оказалось напрямую связано с вероятностью развития диабета 2-го типа.

Так, увеличение количества жира на 5% провоцировало риск возникновения диабета на 27%. Повышение количества жира в поджелудочной железе также оказывало влияние на вероятность прогрессирования сахарного диабета 2-го типа, но прямой взаимосвязи обнаружить не удалось, заявили ученые.

Вдобавок ко всему, как отметили авторы эксперимента, не было выявлено прямой связи между риском возникновения диабета 1-го типа и размером печени и поджелудочной железы и содержанием в них жировой ткани.

С точки зрения Ягхуткара, полученные данные послужат толчком к улучшению лечения лиц, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Кроме того, результаты научной работы подтверждают пользу снижения массы тела и расширенного скрининга диабета у соответствующей категории пациентов. Анализ содержания жира и размеров различных органов поможет понять механизмы, провоцирующие возникновение диабета 2-го типа.

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