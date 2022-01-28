Назван полезный продукт, который замедляет процесс старения и снижает холестерин

Многие овощи способны оказать полезное воздействие на организм, но лишь некоторые из них способны похвастаться таким обилием положительных эффектов на здоровье, как брокколи. Ее польза начинается от омоложения организма и заканчивается профилактикой рака, благодаря веществам в ее составе.

О пользе от употребления брокколи рассказал ученый Иван Саранцев в интервью SOLENKA.INFO. По словам эксперта, недавние исследования ученых на мышах выявили, что брокколи оказывает на организм омолаживающий эффект, а также улучшает функции скелетных мышц и зрения, повышает способность к физической активности и восстанавливает печень. Позже эти результаты подтвердили дополнительные исследования.

Кроме того, по мнению специалиста, брокколи способна снижать уровень холестерина за счет содержащегося в ней пектина, а также повышать иммунитет благодаря обилию витаминов. Клетчатка в составе брокколи, как отметил Саранцев, не дает переедать и выводит вредные вещества из ЖКТ.

Также, подчеркивает эксперт, брокколи нормализует работу сердца, а органические соединения в ее составе не дают повреждаться слизистой оболочке сосудов на фоне высокого уровня сахара в крови. В свою очередь, обилие кальция в брокколи способствует поддержанию здоровья костей. Более того, этот полезный продукт отлично подходит для профилактики онкологических заболеваний.

Саранцев посоветовал готовить овощи на пару, поскольку так сохраняется больше всего полезных свойств. При этом готовится брокколи лишь несколько минут, а есть ее можно как теплой, так и остывшей.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!