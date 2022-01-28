Выявлена неожиданная опасность приема витамина D в пожилом возрасте

Длительный прием витамина D в пожилом возрасте в отсутствие показаний может привести к развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники австралийского Медицинского исследовательского института КИМРА.

На протяжении этого времени люди принимали гелевые капсулы. Участников эксперимента разделили на две группы: первые получили капсулы с плацебо, вторые — витамин D с дозой 60 тысяч международных единиц (ME).

Стоит отметить, что это очень большая доза, так как в среднем в одной таблетке витаминов D, которые доступны в российских аптеках, содержится 1000 ME.

За время наблюдений по разным причинам скончались 1100 человек, из них 538 получали плацебо, тогда как оставшиеся — витамин D.

Изучая причины смерти пациентов, медики обратили внимание, что люди, получавшие витамин D, умирали от онкологических заболеваний на 15 процентов чаще.

Кроме того, исследователи периодически замеряли уровень витамина D в крови четырех тысяч участников эксперимента. У тех, кто получал плацебо, этот показатель составлял 77 нанограмм на миллилитр, у получавших витамин D — 115. При этом нормальный уровень витамина у взрослого человека — от 30 до 100 нг/мл.

Исследователям еще предстоит выяснить, каково было влияние витамина D на большее число смертей от онкологических заболеваний во второй группе.

Однако ученые уже сейчас призывают пройти предварительный скрининг, прежде чем назначать большие дозы витаминов. С случае, если дефицита нет — необходимо откорректировать дозировку препаратов.

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