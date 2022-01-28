Назван очень простой напиток для снижения кровяного давления

Высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Кроме того, оно может вызвать почечную, сердечную недостаточность проблемы со зрением и сосудистую деменцию. Поэтому данную проблему нельзя игнорировать.

Артериальное давление фиксируется по двум значениям. Систолическое давление — это сила, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу. Также есть диастолическое давление — это сопротивление току крови в сосудах.

В большинстве случае высокое кровяное давление возникает из-за образа жизни человека, его диеты и привычек.

Многим для поддержания нормального давления приходится принимать специальные препараты, однако, как выяснили британские врачи, существует простой напиток, который может помочь в снижении давления — это самый обычный чай.

Как пишет издание, ученые по результатам исследования пришли к выводу, что долгосрочное (более 12 недель) употребление чая может привести к значительному снижению систолического и диастолического артериального давления.

Речь идет о черном и зеленом чае, хотя некоторые исследования показывают, что зеленый чай может быть более полезным. При этом, разумеется, лучше употреблять этот напиток без сахара.

Также для снижения давления врачи настоятельно рекомендуют следить за количеством потребляемой соли — в день допускается не более 6 граммов (около одной чайной ложки). Кроме того, стоит сбросить лишний вес, если он у вас есть, сократить потребление кофеина и отказаться от курения.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!