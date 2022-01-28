Названы пять причин ухудшения зрения в темноте

Неспособность хорошо видеть ночью или в сумерках называется «куриной слепотой» (никталопией). Это состояние может являться симптомом какого-то основного заболевания, а также признаком дефицита питательных веществ, рассказали специалисты.

Близорукость

Близорукость может помешать отчетливо различать тексты или предметы на больших расстояниях в условиях плохого освещения, особенно если у человека отсутствуют подходящие очки или контактные линзы. Такая проблема решается с помощью получения нового рецепта.

Некоторые лекарства

Отдельные категории лекарственных средств также может стать причиной временных проблем с ночным зрением. В некоторых случаях препараты изменяют размер зрачков, что ухудшает зрение при недостаточном освещении. Наряду с этим есть лекарства, замедляющие способность глаз адаптироваться от ярких условий к тусклым.

Катаракта

Помутнение хрусталика глаза (катаракта) — еще одна причина проблем со зрением в ночное время. В процессе формирования катаракты в глаз попадает меньше света, следовательно, человеку нужно больше света, чтобы видеть. Люди с катарактой в большинстве случаев жалуются на трудности при вождении автомобиля ночью и в дождливую погоду, а также на ослепление фарами машин встречного направления.

Дефицит питательных веществ

Снизить способность видеть в ночное время может недостаток витамина А. Уровень вещества можно проверить путем сдачи анализа крови. Зрение можно восстановить с помощью восполнения нехватки витамина, которым богаты морковь, молочные продукты или скумбрия.

Пигментный ретинит

Это наследственное заболевание, вызывающее проблемы с ночным зрением. Пигментный ретинит приводит к ухудшению состояния сетчатки (часть глаза, воспринимающая свет).

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!