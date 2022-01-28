Диетолог назвала два полезных продукта для поднятия настроения

В зимний период многие люди сталкиваются с сезонной депрессией, которая значительно затрудняет жизнь. Эксперты отмечают, что бороться с ней и способствовать поднятию настроения может лишь небольшое изменение рациона.

О том, как улучшить психологическое состояние с помощью продуктов питания, рассказала диетолог Светлана Фус. По мнению специалиста, лучше всего с этой задачей справляется жирная морская рыба и орехи.

Фус отметила, что рыба содержит в составе большое количество полиненасыщенных жиров омега-3, которые снимают тревогу и позволяют облегчить симптомы депрессии. По словам диетолога, для лучшего эффекта употреблять этот продукт нужно порядка двух раз в неделю. Фус посоветовала отдавать предпочтение анчоусам, сардинам, сельди и лососю.

Кроме того, как заметила диетолог, справиться с чувством тоски также хорошо помогают орехи. По словам Фус, больше всего веществ, которые успокаивают нервы, содержится в грецких орехах. К тому же орехи зачастую оказывают положительный эффект на показатели артериального давления.

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