Признаком дефицита витамина B12 назвали три сигнала при походе в туалет

Витамин B12 (цианокобаламин) играет ключевую роль в нервных и неврологических процессах, поэтому нехватка этого соединения может спровоцировать большое количество осложнений. В некоторых случаях могут возникать затруднения при походе в туалет.

По информации интернет-портала, симптомы дефицита витамина B12 могут быть сосредоточены в пищеварительном тракте и включают газы, запоры и диарею.

Все дело в том, что витамин B12 связывается с белком в продуктах, которые употребляет человек, объяснили авторы статьи. В желудке соляная кислота и ферменты переводят витамин B12 в свободную форму, после чего витамин B12 вступает в связь с белком, называемым внутренним фактором, так что он может всасываться дальше в тонком кишечнике, поделились подробностями специалисты.

По данным Национального института сердца, легких и крови США, газы, запоры и диарея могут быть осложнениями, связанными с низким уровнем витамина B12. С этими симптомами можно справиться с помощью добавок и инъекций, рассказали эксперты.

Американские медики отметили, что пищеварительный тракт, который главным образом зависит от желудка, а также толстой и прямой кишки, нуждается в витамине B12 для выполнения своих функций.

Серьезная нехватка вещества может привести к параличу мышечной ткани, которая выстилает пищеварительный тракт, тем самым нарушив работу кишечника. Вдобавок ко всему витамин B12 активно участвует в производстве эритроцитов и преобразовании еды в энергию. В случае падения количества эритроцитов кишечник испытывает так называемое кислородное голодание.

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