Названы 4 лучших продукта для укрепления иммунитета в пандемию

Доктор из США Седрина Колдер назвала четыре продукта, которые, с ее точки зрения, помогут укрепить иммунитет в период пандемии COVID-19 и улучшить самочувствие во время болезни!.

По мнению врача профилактической медицины, лучше всего для этих целей подходят куриный суп, имбирный чай с медом, перец чили и чеснок.

Куриный суп

Курица — отличный источник витамина B6, который необходим для правильной работы иммунной системы, поделилась подробностями специалист. Она отметила, что ослабление иммунитета напрямую связано с дефицитом этого водорастворимого соединения. По мнению эксперта, куриный суп поможет смягчить першение и боль в горле, которые являются одними из главных симптомов «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции нового типа.

Имбирный чай с медом

Усилить иммунную систему и помочь в борьбе с патогенами может имбирный чай с медом, считает Колдер. Имбирь способствует уменьшению воспалительных процессов и помогает облегчить тошноту, которая часто бывает симптомом ОРВИ, а мед — одно из лучших средств для смягчения болевых ощущений в горле, объяснила она.

Перец чили

Другим продуктом для укрепления иммунитета в пандемию доктор назвала перец чили. Содержащийся в специи капсаицин поможет прочистить заложенный нос. Кроме того, капсаицин помогает в борьбе с воспалениями.

Чеснок

Еще одна добавка к рациону — чеснок. «Чеснок стимулирует активность клеток иммунитета и может помочь в борьбе с инфекциями», — заявила Колдер, порекомендовав добавлять приправу в блюда во время болезни и в качестве профилактики.

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