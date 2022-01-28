Названа диета для снижения «плохого» холестерина на 30%

Идеальный уровень холестерина в крови должен быть максимум 150 мг на 1 децилитр. Большие показатели содержания этого органического соединения в организме могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот уровень напрямую зависит от рациона питания человека, в частности, от количества потребляемых продуктов животного происхождения с высоким содержанием жиров, сообщает издание со ссылкой на специалистов организации «Комиссия врачей за ответственную медицину» (Physicians Committee for Responsible Medicine).

По данным экспертов, пища растительного происхождения обладает противоположным эффектом – благодаря растворимой клетчатке она способствуют медленному всасыванию холестерина.

Диета на основе растительной еды является лучшим способом справиться с избытком липопротеинов низкой плотности (ЛПНП – «плохой» холестерин), поделились подробностями медики.

Сотрудники вышеупомянутой организации совместно с американским университетом Джорджа Вашингтона и японским университетом Кэйо подошли к изучению данного вопроса максимально подробно, проанализировав порядка 50 научных работ о взаимосвязях уровня «плохого» холестерина и питания.

Группа исследователей сравнила гастрономические пристрастия большого количества людей и их уровни ЛПНП в организме и пришла к заключению, что те, кто придерживался растительного питания и свел к минимуму потребление жиров животного происхождения, реже имели сердечно-сосудистые заболевания и высокий «плохой» холестерин.

В ходе эксперимента выяснилось, что растительные продукты (овес, бобовые, ячмень, миндаль, отруби, брюссельская капуста, соевый белок, орехи) способны снижать на 15-30% уровень «плохого» холестерина всего за месяц.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!