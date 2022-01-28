Раскрыта опасность приготовления еды на дровах и угле

Ученые Оксфордского университета и Пекинского университета обнаружили четкую связь между приготовлением еды на дровах и угле и опасными заболеваниями глаз, которые могут привести к слепоте.

Как сообщается в статье, исследователи проанализировали данные почти о 500 тысячах взрослых жителей Китая, которые прошли опрос о пищевых привычках. Эксперты также проследили за последующей госпитализацией респондентов из-за серьезных глазных заболеваний. В материале утверждается, что за 10 лет наблюдения среди участников исследования было 4877 случаев заболеваний конъюнктивы, 13 408 — катаракты, 1583 заболеваний склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела (DSCIC), а также 1534 случая глаукомы.

По сравнению с теми, кто готовил еду при помощи электричества или газа, потребители дров или угля, как правило, были пожилыми женщинами, жителями села, сельхозрабочими и курильщиками. С учетом этих факторов выяснилось, что длительное использование твердого топлива для приготовления пищи было связано с повышением риска конъюнктивита на 32%, катаракты на 17% и DSCIC на 35%. При этом не было никакой связи между длительным использованием дров и угля и повышенным риском глаукомы.

С точки зрения исследователей, высокая вероятность заболеваний может быть спровоцирована воздействием повышенных уровней мелких твердых частиц (PM2.5) и оксида углерода, который может повредить поверхность глаза и вызвать воспалительный процесс.

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