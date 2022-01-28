Названы пять простых способов снизить «плохой» холестерин

Высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты Клиники Мэйо назвали пять простых способов, с помощью которых можно снизить содержание этого органического соединения в организме.

Употреблять полезную пищу

Специалисты порекомендовали свести к минимуму количество насыщенных жиров, которые содержатся в основном в красном мясе и жирных молочных продуктах и повышают общий уровень холестерина. Кроме того, следует исключить из рациона трансжиры, которые есть в маргарине и купленных в магазине печенье, крекерах и пирожных. Врачи посоветовали добавить в меню больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, сельдь, грецкие орехи и семена льна). Медики также призвали увеличить количество растворимой клетчатки, которая может уменьшить всасывание «плохого» холестерина в кровь. Растворимая клетчатка есть в овсянке, фасоли, брюссельской капусте, яблоках и грушах.

Увеличить физическую активность

Ежедневные прогулки во время обеденного перерыва, передвижение на велосипеде и занятия любимым видом спорта помогут улучшить состояние здоровья, поделились подробностями в учреждении.

Бросить курить

По мнению докторов, отказ от вредной привычки также поможет в борьбе с высоким уровнем холестерина. Отмечается, что у людей, которые бросили курить, кровяное давление и частота сердечных сокращений приходят в норму.

Отказаться от алкоголя

Большое количество спиртных напитков может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая высокое артериальное давление, сердечную недостаточность и инсульт.

Похудеть

Наличие даже нескольких лишних килограммов способно привести к повышению уровня холестерина в организме. Эксперты порекомендовали заменить сладкие напитки водой.

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