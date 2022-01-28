Заметив, что ногти на ногах стали более ломкими или медленно растут, проверьте свой уровень холестерина.

Холестерин – это жировое вещество в крови, которое накапливается при неправильном питании, малоподвижном образе жизни, курении и алкоголе. В слишком большом количестве он блокирует кровеносные сосуды.

Иногда люди не подозревают, что у них есть проблема с высоким холестерином, пока не разовьются серьезные осложнения, такие как сердечный приступ или инсульт. В некоторых случаях накопление холестерина не проявляется заметными внешними признаками.

Но также высокий уровень может вызвать развитие патологического состояния, известного как заболевание периферических артерий (ЗПА). Как правило, оно затрагивает сосуды ног, и тогда могут возникнуть определенные симптомы.

«При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям. Обращайте внимание на состояние своих ног, они могут дать вам подсказки о развитии опасного нарушения», — советуют медики.

Врачи конкретизировали признаки, которые можно заметить на ногах.

Отсутствие волос или прекращение их роста.

Красновато-синяя или бледная кожа.

Царапины, другие повреждения, которые долго не заживают.

Ногти, становящиеся толстыми и непрозрачными.

Повышенная ломкость ногтей, их плохой рост.

Онемение и тяжесть в мышцах.

Судороги в ступнях и голенях.

Парестезия: неприятные ощущения покалывания, жжения.

Специалисты напоминают, что наиболее правильным способом определить высокий холестерин является анализ крови.

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